Les Philippines se mettent à l'ATAK

L'armée de l'air des Philippines (PAF) a réceptionné ses deux premiers hélicoptères d'attaque T129B ATAK de Turkish Aerospace Industries (TAI) le 9 mars dernier.



Les deux machines ont été livrées sur la base aérienne Clark, près d'Angeles City, par deux Airbus A400M de l'armée de l'air turque. Ils seront prochainement réassemblés et testés avant leur intronisation officielle dans les deux prochains mois.



Les Philippines avaient commandé 6 exemplaires de l'hélicoptère d'attaque turc en 2018, devenant de fait troisième pays client au monde de ce dérivé de l'A-129 Mangusta d'AgustaWestland, après la Turquie et l'Azerbaïdjan. Le Pakistan avait également commandé 30 exemplaires de l'hélicoptère, mais ce contrat a été annulé au début de l'année au profit des Z-10 de l'industriel chinois Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC).



La livraison des hélicoptères de l'armée de l'air des Philippines avait été retardée en attendant le feu vert des États-Unis quant à l'exportation des turbines LHTEC T800 de Rolls-Royce et Honeywell.



Le programme T129 ATAK avait été lancé en 2007, avec les premiers exemplaires opérationnels en Turquie en avril 2014.



(Photo © Turkish Aerospace Industrie)