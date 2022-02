Les Philippines finalisent une grosse commande d'hélicoptères Black Hawk

Le ministère philippin de la Défense nationale (DND) a signé un contrat d'acquisition pour 32 nouveaux hélicoptères S-70i Black Hawk de Sikorsky (groupe Lockheed Martin), selon un communiqué de presse diffusé le 22 février.



Le contrat s'établit à 32 milliards de pesos philippins (626 millions de dollars) et comprend un soutien logistique intégré et des programmes de formation pour les pilotes et la maintenance des hélicoptères.



L'acquisition des nouveaux Black Hawk pour la Philippine Air Force (PAF) a été formalisée par le Secrétaire de la Défense nationale des Philippines Delfin Lorenzana et par le PDG de PZL Mielec Janusz Zakręcki. Les nouveaux hélicoptères utilitaires seront en effet produits en Pologne dans l'usine de PZL Mielec, à l'instar des précédents S70-i livrés à Manille à partir de 2020.



Les Philippines avaient en effet déjà commandé 16 Black Hawk à Sikorsky en 2019, un lot de 6 premières machines ayant été livré au DND depuis Mielec en novembre 2020. Les 10 UH-60 restants ont tous été livrés l'année dernière.



Pour rappel, PZL Mielec avait été racheté par l'hélicoptériste américain en 2007, lui-même racheté par Lockheed Martin au groupe UTC (aujourd'hui Raytheon Technologies) en 2015.



(Photo © PZL Mielec)