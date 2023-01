Les opérations de Kenya Airways impactées par les difficultés de la supply chain mondiale

Kenya Airways a annoncé devoir faire face à des perturbations significatives sur l'ensemble de son réseau du fait du retard accusé dans la remise en service de ses avions qui font actuellement l'objet d'opérations de maintenance planifiée.



Ces retards seraient liés aux difficultés mondiales rencontrées sur la chaîne d'approvisionnement pour certaines pièces et composants, notamment à cause du conflit en Ukraine.



Kenya Airways dispose d'une flotte composée de 32 avions soit huit 737-800, neuf 787-9, treize ERJ190 et deux 737-300 Cargo.



La compagnie kényane explique que 100 % de titane utilisé sur ses Embraer, et 35% sur ses Boeing, proviennent de la Russie. La démarche palliative qui consiste à se tourner vers l'Europe et l'Amérique du Nord pour trouver les pièces nécessaires se heurte malheureusement « à une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée », ce qui limite l'accélération de la production de composants. « Cela a limité la disponibilité de nos avions, car nous n'avons pas d'aéronefs supplémentaires pour atténuer les retards », regrette la compagnie aérienne.



Face à cette difficulté d'approvisionnement, qui menace toutes les compagnies aériennes, Kenya Airways indique qu'elle est actuellement en train de finaliser un programme qui aidera à accélérer l'approvisionnement en composants. La compagnie a également demandé aux OEM de travailler sur des mesures d'atténuation qui devraient assurer la continuité de ses opérations ».



(Photo © Kenya Airways)