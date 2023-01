Les objectifs de décarbonation du groupe Safran soutenus par le SBTi

Le groupe Safran annonce que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été validés par l'organisme indépendant Science Based Targets initiative (SBTi).



Safran s'est ainsi engagé à réduire ses émissions des scopes 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes ) de 50,4 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2018, et celles du scope 3 (émissions liées à l'usage de ses produits) de 42,5 % par siège.kilomètre d'ici 2035 par rapport à 2018.



« Je suis fier que Safran soit l'un des premiers acteurs aéronautiques au monde à obtenir la validation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par SBTi. Cette étape importante témoigne du plein engagement du Groupe dans la feuille de route de la décarbonation de l'aviation, dont les principaux leviers sont le développement d'avions plus sobres et l'incorporation croissante de carburants durables » a déclaré Olivier Andriès, le Directeur Général de Safran.



Le groupe Safran annonce aussi qu'en plus de ces objectifs, qui couvrent 95 % de ses émissions de gaz à effet de serre, il mobilise ses principaux fournisseurs pour les engager vers une trajectoire de décarbonation compatible avec l'Accord de Paris.