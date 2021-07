Les nouvelles installations MRO d'A-Technics à Sheremetyevo agréées EASA Part-145

Le nouveau hangar de maintenance lourde d'A-Technics à Moscou Sheremetyevo (hangar n°4) vient de décrocher sa certification EASA Part-145, pouvant désormais intervenir sur des appareils immatriculés dans l'UE.



Pour rappel, les nouvelles installations de la filiale MRO d'Aeroflot avaient été inaugurées en avril, lui permettant de rapatrier les C-Checks des Triple Sept de la compagnie aérienne russe en interne. Ce nouveau bâtiment de 7 210 m2 est capable d'accueillir un Boeing 747-400 ou un 777-300ER ainsi que deux Superjet 100 simultanément.



A-Technics précise aussi que cette certification européenne concerne aussi la réparation des moteurs, la réparation d'aérostructures et les essais non destructifs. L'agrément EASA Part-145 va notamment lui permettre d'intervenir sur les 747-400 de Rossiya (D-Checks), également compagnie aérienne du groupe, alors que ces appareils sont immatriculés en Irlande.



Par ailleurs, la filiale MRO d'Aeroflot explique que l'audit a été réalisé pour la première fois en streaming vidéo, sans la présence d'inspecteurs sur place en raison des restrictions liées à la pandémie, une première en Russie & CEI. Les installations sont aussi certifiées par les autorités aéronautiques russes ainsi que par les Bermudes (Part-145 Option 2 et FAP-285).



(Photo © A-Technics)