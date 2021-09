Les nouveaux King Air 360/360ER et 260 de Beechcraft certifiés par l'EASA

Les nouvelles variantes du King Air 360/360ER avaient été dévoilées en août 2020 et certifiées par la FAA trois mois plus tard (lire notre article :



(Photo © Beechcraft/Textron Aviation) Les nouvelles variantes modernisées des King Air 360/360ER et 260 de Beechcraft (Textron) sont désormais autorisées à voler en Europe. L'avionneur américain annonce que les premières livraisons vont désormais commencer pour les clients sur le Vieux Continent.Les nouvelles variantes du King Air 360/360ER avaient été dévoilées en août 2020 et certifiées par la FAA trois mois plus tard (lire notre article : Avec le nouveau King Air 360, la légende de Beechcraft continue ).Le nouveau King Air 260 avait quant à lui été certifié aux États-Unis en mars dernier.La série 300 ne voit pas ses performances changer, mais voit des améliorations technologiques notables au niveau du cockpit pour réduire la charge de travail du pilote, une cabine repensée et des améliorations pour le confort des passagers. Le King Air 360 se voit ainsi équipé d'une automanette ThrustSense d'Innovative Solutions & Support (IS&S) utilisable du décollage au touché en passant par une éventuelle remise de gaz. L'avion est également doté d'un nouveau système numérique pour gérer la pressurisation en fonction de l'altitude, avec une altitude cabine désormais réduite de 10% au niveau de vol 270 (à seulement 5960 pieds) par exemple.Le nouveau King Air 260 intègre aussi l'automanette ThrustSense d' IS&S et le système numérique pour gérer la pressurisation, mais il vient aussi bénéficier équipé du radar météorologique Multi-Scan RTA-4112 de Collins Aerospace, offrant aux pilotes un système entièrement automatisé.Pour rappel, avec près de 7 600 King Air ont été livrés depuis 1964, la famille d'avions turbopropulsés de Beechcraft représentant le plus important succès commercial pour cette catégorie d'avions. La flotte mondiale a cumulé plus de 62 millions d'heures de vol depuis 57 ans.(Photo © Beechcraft/Textron Aviation)