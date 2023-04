Les négociations sur une reprise partielle d'ITA par Lufthansa prennent du retard

Le gouvernement italien et le groupe Lufthansa ont laissé passer la date butoir pour parvenir à un accord sur l'entrée du groupe allemand au capital d'ITA Airways. Fixée au 24 avril, elle a été repoussée au 12 mai.



Un porte-parole de Lufthansa aurait déclaré que les discussions étaient en bonne voie mais qu'il restait des détails à régler.



Les négociations ont été lancées en janvier et prévoient l'acquisition d'une part de 40 % par Lufthansa dans ITA. Un plan industriel, décrivant les évolutions programmées de la flotte, du réseau et des objectifs stratégiques, avait quant à lui été approuvé par le conseil d'administration d'ITA fin mars.



Acquérant initialement une participation minoritaire, le groupe Lufthansa souhaite pouvoir reprendre la totalité de la compagnie italienne à terme.



