Les M88 des Rafale qataris seront entretenus par Safran Aircraft Engines

Le Qatar et Safran Aircraft Engines sont signé un contrat de services, confiant la maintenance et l'entretien des M88 qui équipent les Rafale qataris à l'industriel français.



Un large panel de services sera proposé, comme la fourniture de pièces de rechange, des opérations de réparation et de révision ainsi qu'une assistance technique sur site de pointe.



« Depuis plus de 40 ans, Safran Aircraft Engines est un partenaire clé dans la réussite des opérations des forces armées du Qatar. Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat de long-terme par le biais de ce nouveau contrat, et sommes impatients de constater les bénéfices apportés par le support de Safran Aircraft Engines dans nos opérations en vol », a commenté le commandant (Air) Khalid Saed Al Hamad, Commandement du soutien aérien et de la logistique au sein des forces armées du Qatar.



Les forces armées du Qatar comptent 36 Rafale.



(Photo © Safran Aircraft Engines)