Les livraisons s'accélèrent chez Airbus

Airbus annonce avoir livré 72 appareils au mois de mars. Ils sont répartis entre quatre A220 (deux pour Delta et deux pour Air Canada), soixante appareils de la famille A320 (dont 57 A320neo) et huit A350.



Ainsi, depuis le début de l'année, 125 avions ont été remis à 44 clients.



En parallèle, l'avionneur a enregistré des commandes pour 28 appareils. Une vingtaine d'A220 ont été acquis par un client qui n'a pas souhaité révéler son identité, et Avolon a signé pour quatre A320neo et quatre A321neo.



En revanche, en tenant compte des annulations, le carnet des commandes nettes reste négatif de 61 appareils. Airbus doit cependant encore livrer 6998 appareils.



(Photo © Air Canada)