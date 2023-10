Les livraisons de Boeing toujours en baisse

Les problèmes de production du 737 MAX continuent d'impacter Boeing. L'avionneur américain n'a pu livrer que 27 avions commerciaux au mois de septembre, dont seulement 15 appareils de la famille 737 MAX. Ce faible nombre de livraisons n'avait pas été connu depuis 2021.Les autres avions livrés ont constitué en 10 Dreamliner (toutes les variantes) et deux 777F (dont le premier exemplaire de Silk Way West). Sur les neuf premiers mois de l'année, Boeing a ainsi livré 371 appareils, dont 280 monocouloirs remotorisés et 12 appareils à vocation militaire. Boeing prévoit désormais de livrer environ 400 monocouloirs cette année, contre un objectif de 400 à 450 exemplaires un mois plus tôt.