Les livraisons d'Airbus au 1er semestre sont au même niveau qu'en 2021

Airbus a indiqué qu'il avait livré soixante appareils à 35 clients au mois de juin 2022. Ses livraisons sur le premier semestre atteignent ainsi 297 appareils (295 en net à cause des deux A350 d'Aeroflot qui n'ont pas pu être livrés) à soixante clients.



L'avionneur se trouve ainsi au même niveau que l'année dernière, où il avait également livré 297 appareils au cours du premier semestre. A la moitié de l'année, il n'est donc pas encore à la moitié de la moitié de son objectif de 720 livraisons annuelles (contre 611 livraisons en 2021). Cependant, en marge de l'assemblée générale de l'IATA en juin, Guillaume Faury avait réaffirmé le maintien de cet objectif et sa confiance dans la capacité du groupe à l'atteindre.



En ce qui concerne les commandes, Airbus a intégré 78 nouveaux appareils dans son carnet, notamment grâce à Qantas. La société australienne a signé des accords fermes pour vingt A220-300, vingt A321neo et douze A350-1000 (pour le projet Sunrise). Par ailleurs, deux ACJ (220 et 319) ont été inscrits, ainsi que six appareils de la famille A320neo pour IAG, huit A321neo pour Pegasus, un A330-900 pour Delta Air Lines, deux A350F pour Silk Way West et sept A350F pour un client non identifié.



Depuis le début de l'année, Airbus a enregistré 442 commandes brutes, soit 259 commandes nettes avec les annulations.



(Photo © James D. Morgan pour Airbus et Qantas)