Les livraisons d'Airbus accélèrent en février, tandis que les appareils de Qatar Airways réintègrent le carnet de commandes

Airbus a vu ses performances de livraison accélérer au mois de février, avec 46 appareils remis à leurs clients (contre vingt en janvier).



Les livraisons ont consisté en trois A220-300, 39 appareils de la famille A320neo, deux A330 (dont un A330-200 pour Airbus Defense & Space) et deux A350.



Les commandes brutes ont atteint 99 appareils, sous l'effet de la réintégration des anciennes commandes de Qatar Airways après l'accord à l'amiable trouvé en début d'année. Ainsi, cinquante A321neo et 23 A350-1000 destinés à la compagnie figurent à nouveau au carnet.



Airbus a également signé des accords fermes avec un client non identifié pour quinze A320neo, avec un client privé pour un A319neo et avec British Airways pour sept A320neo et trois A321neo supplémentaires.



