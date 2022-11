Les gros moteurs civils de Rolls-Royce aux deux tiers du nombre d'heures de 2019

Rolls-Royce annonce que le nombre d'heures de vol de ses gros moteurs civils (famille Trent) progresse pour atteindre 65 % des niveaux de 2019 (avant la pandémie) durant les quatre derniers mois (à fin octobre).



Cette progression est de 36% depuis le début de l'année et vient refléter une disparité géographique importante, avec une reprise forte aux États-Unis et en Europe, mais qui stagne en Chine et en Asie en raison des mesures de restrictions des voyages.



Le motoriste britannique a indiqué qu'il prévoyait un volume plus élevé de ventes de gros moteurs de rechange en 2022 pour renforcer la résilience de sa flotte, au-delà de la fourchette typique de 10 à 15 % des livraisons totales des moteurs en première monte.