Les futurs talents de la défense ont rendez-vous à « La Fabrique Défense »

La Fabrique Défense » est un événement grand public qui se tient à La Grande Halle de la Villette à Paris vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 janvier.



Organisé par le ministère des Armées, ce salon a notamment vocation à faire connaître les métiers et les formations des différentes composantes de la défense (Armée de l'Air et de l'Espace, Marine nationale...), mais aussi ceux de l'ensemble des acteurs industriels en lien direct avec le secteur.



Le salon va ainsi mettre en avant plus de 130 stands partenaires dans le but d'illustrer la diversité des acteurs de la défense et de rendre la défense plus compréhensible et accessible en proposant des expériences innovantes, immersives et participatives.



La Fabrique Défense offre ainsi une opportunité idéale pour rencontrer des formateurs, des recruteurs, mais aussi pour découvrir une multitude de métiers et d'entreprises.



Si vous ne l'avez pas déjà fait, l'inscription à cet événement est gratuite, mais obligatoire, pour confirmer son jour de présence via le site Internet dédié :



https://lafabrique.defense.gouv.fr/ Le dernier grand rendez-vous de «» est un événement grand public qui se tient à La Grande Halle de la Villette à Paris vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 janvier.Organisé par le ministère des Armées, ce salon a notamment vocation à faire connaître les métiers et les formations des différentes composantes de la défense (Armée de l'Air et de l'Espace, Marine nationale...), mais aussi ceux de l'ensemble des acteurs industriels en lien direct avec le secteur.Le salon va ainsi mettre en avant plus de 130 stands partenaires dans le but d'illustrer la diversité des acteurs de la défense et de rendre la défense plus compréhensible et accessible en proposant des expériences innovantes, immersives et participatives.La Fabrique Défense offre ainsi une opportunité idéale pour rencontrer des formateurs, des recruteurs, mais aussi pour découvrir une multitude de métiers et d'entreprises.Si vous ne l'avez pas déjà fait, l'inscription à cet événement est gratuite, mais obligatoire, pour confirmer son jour de présence via le site Internet dédié :