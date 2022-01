Les futurs réacteurs LEAP d'Allegiant sous contrat de service avec CFM International

CFM International, la coentreprise formée par GE et Safran Aircraft Engines, annonce que les LEAP-1B qui motoriseront jusqu'à 100 Boeing 737 MAX 7 et 737 MAX 8 (737-8-200) commandés par la compagnie américaine Allegiant Air début janvier seront couvert par un contrat de service exclusif pour une durée effective de douze ans.



Les première livraisons sont programmées pour 2023.



Par ailleurs, le motoriste franco-américain a également indiqué qu'il continuera à collaborer avec Allegiant pour améliorer la capacité opérationnelle de la flotte actuelle d'Allegiant, à savoir 110 monocouloirs de la famille A320 équipés de moteurs CFM56.

CFM International rappelle que plus de 1 460 LEAP-1B ont été livrés à une soixantaine d'opérateurs dans le monde, avec une flotte moteurs qui a enregistré environ trois millions d'heures de vol.



Pour rappel, Allegiant Air avait jusqu'ici axé sa stratégie sur l'intégration d'appareils de seconde main, que ce soit pour ses anciens MD-80 et ses actuels A319/A320.



(Image © Allegiant Air)