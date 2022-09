Les forces armées brésiliennes commandent 27 hélicoptères H125 à Airbus

Les forces armées brésiliennes ont décidé d'acquérir 27 hélicoptères légers monoturbine H125 (famille Écureuil) à Airbus Helicopters.



Le contrat est formalisé par l'intermédiaire du Comité de coordination du programme d'avions de combat (COPAC) et vise à renforcer les capacités de formation de la marine brésilienne et de l'armée de l'air.



Les nouveaux H125 viendront ainsi remplacer les hélicoptères AS350 et Bell 206 qui sont respectivement utilisés par la Força Aérea Brasilera (FAB) et de et la Marinha do Brasil.



« Airbus Helicopters est fier de voir le H125 soutenir la formation de la prochaine génération de pilotes des forces armées brésiliennes. Le H125 est un hélicoptère polyvalent largement utilisé comme plateforme d'entraînement sur les marchés civils et militaires grâce à sa robustesse, sa fiabilité et sa facilité d'entretien », a déclaré Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters.



Airbus Helicopters précise par ailleurs que ces nouveaux hélicoptères seront assemblés par Helibrás, filiale brésilienne de l'hélicoptériste européen, à Itajubá, comme pour les H225M des forces armées brésiliennes.



Ils seront équipés de la suite avionique tactile G500H TXi et d'un afficheur VEMD (Vehicle & Engine Multifunction Display) et pourront être opérés avec des lunettes de vision nocturne. Ils seront aussi dotés de différents types d'équipements de mission comme un treuil et un crochet afin que la formation des futurs pilotes soit la plus représentative possible de leurs missions.



Les différentes composantes de l'armée brésilienne alignent un total de 156 hélicoptères Airbus, fruit d'une coopération de plus de 40 ans avec l'hélicoptériste.



(Photo © Airbus Helicopters)