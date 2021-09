Les Etats-Unis rouvriront leurs frontières aux voyageurs vaccinés en novembre

Le gouvernement américain a annoncé que les frontières des Etats-Unis seraient de nouveau ouvertes aux voyageurs avec un schéma vaccinal complet et présentant un test PCR négatif de moins de trois jours à partir de début novembre.



L'interdiction d'entrée aux Etats-Unis est effective depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, et ses conditions sont drastiques. Seuls des voyages à motif impérieux peuvent être autorisés et l'accès au territoire est interdit aux personnes ayant séjourné dans un pays de la zone Schengen, le Royaume-Unis, l'Irlande, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde ou la Chine quatorze jours avant leur arrivée aux Etats-Unis.



L'annonce faite par la Maison Blanche a provoqué une vague d'enthousiasme chez les acteurs du transport aérien en Europe, les groupes Lufthansa et Air France-KLM se réjouissant de cette nouvelle « formidable », « fantastique », et se préparant à ajuster leurs programmes de vols en conséquence.



La nouvelle était en effet très attendue en Europe, le marché transatlantique étant essentiel à la santé des compagnies aériennes. Elles avaient espéré une réciprocité dès cet été lorsque l'Europe avait décidé de rouvrir ses frontières aux voyageurs américains.



