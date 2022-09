Les États-Unis prendront finalement part à la modernisation des F-16 pakistanais

C'est un revirement important au regard de la politique menée précédemment par l'administration Trump. Le Département d'État des États-Unis a approuvé le 7 septembre la possible modernisation des F-16 des forces aériennes pakistanaises pour un coût estimé à 450 millions de dollars. Ce contrat bénéficiera principalement à l'usine de Lockheed Martin à Fort Worth (Texas).



Il s'agit plus précisément d'un potentiel contrat de maintien en condition opérationnelle (MCO) comprenant la vente d'équipements, de pièces détachées, la mise à jour de logiciels embarqués, de la documentation technique, des services d'ingénierie ainsi que des équipements, des outils et des accessoires dédiés au soutien des appareils.



Les forces aériennes pakistanaises alignent plus de 70 F-16 dont 18 F-16C/D Block 52+ récents (livrés à partir de 2009, en photo). Plus d'une quarantaine de F-16 block 15 A/B pakistanais avaient par ailleurs été modernisés par Turkish Aerospace Industries (TAI) entre 2010 et 2014 pour les rapprocher du standard block 40.



Le Pentagone précise que ce probable contrat FMS « n'inclut aucune nouvelle capacité, arme ou munition » et qu'il « ne modifiera pas l'équilibre militaire dans la région », un message direct passé à New Delhi pour ne pas réveiller les mauvais souvenirs du MiG 21 indiens abattu par un F-16 pakistanais en 2019 avec un missile AIM-120 AMRAAM.



Selon le département d'État américain, cette vente soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en permettant au Pakistan de conserver l'interopérabilité avec les forces américaines et partenaires dans les efforts de lutte contre le terrorisme en cours et la préparation de futures opérations d'urgence.



(Photo © Pakistan Air Force)