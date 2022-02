Les États-Unis donnent leur feu vert pour la vente de F-15EX à l'Indonésie

Quelques heures seulement après la signature du contrat d'acquisition de 42 Rafale de Dassault Aviation par Djakarta, le département d'État des États-Unis a approuvé le 10 février la vente potentielle de jusqu'à 36 Boeing F-15EX à l'Indonésie (variante dénommée F-15ID).



Estimé à 13,9 milliards de dollars, ce contrat comprend la livraison de cette variante spécifique, mais aussi les équipements, les pièces de rechange, les kits de mission, la formation et l'assistance connexes.



Figurent notamment dans ce contrat 87 moteurs F110-GE-129 ou F100-PW-229 (72 installés, 15 de rechange) ; 45 radars AESA AN/APG-82(v)1 (36 installés, 9 de rechange) ; 45 systèmes EPAWSS AN/ALQ-250 (36 installés, 9 pièces de rechange); 48 ordinateurs numériques ADCP II (36 installés, 12 de rechange) ; 80 systèmes de repérage montés sur casque (JHMCS) (72 installés, 8 de rechange); 92 dispositifs de sécurité intégrés du système de positionnement global (GPS)/système de navigation inertielle (EGI) ; 40 pods de navigation LANTIRN AN/AAQ-13 (36 installés, 4 de rechange) ; 40 nacelles de désignation laser AN/AAQ-33 Sniper ATP (36 installés, 4 pièces de rechange) ; 156 pylônes lanceurs de missiles LAU-128 (144 installés, 12 de rechange) ; et 40 canons M61A Vulcan (36 installés, 4 de rechange).



L'armement des avions (à l'exclusion des canons) fera donc l'objet d'autres contrats si la vente des appareils devait se matérialiser.



Cette possible vente « améliorera la capacité de l'Indonésie à faire face aux menaces actuelles et futures en lui permettant de fournir une couverture de dissuasion et de défense aérienne accrue dans un domaine aérien et maritime très complexe » a indiqué la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) dans son communiqué.



Cet accord intervient alors que secrétaire d'État américain Antony Blinken se trouve en Australie dans le cadre d'une rencontre avec différents alliés des USA en Asie-Pacifique pour contrer la montée en puissance de la Chine dans la région.



La Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) aligne aujourd'hui un peu plus d'une trentaine de F-16 (versions A/B/C/D), 5 Sukhoi Su-27 et 11 Su-30.



