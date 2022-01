Les Etats-Unis autorisent les opérations de Norse Atlantic Airways

Le DoT (Department of Transportation) américain a approuvé la demande de Norse Atlantic Airways pour pouvoir réaliser des vols à destination des Etats-Unis au départ de la Norvège et de l'Union européenne.



La compagnie norvégienne vient également de recevoir son certificat de transporteur aérien, délivré par la Norvège en décembre, et ses deux premiers Boeing 787.



Elle prévoit de débuter ses vols, initialement au départ d'Oslo, au printemps.



Norse Atlantic souligne qu'elle recrutera des personnels navigant de cabine aux Etats-Unis - elle a conclu un accord avec leur syndicat en mai dernier.



