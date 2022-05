Les enquêteurs américains privilégient la thèse d'une action volontaire dans l'accident du 737-800 de China Eastern

Face au relatif silence de la CAAC, une fuite en provenance des enquêteurs américains qui collaborent avec les autorités chinoises, et rapportée par le Wall Street Journal, suggère que l'accident du Boeing 737-800 de China Eastern serait bien intentionnel et donc non lié à un problème technique sur l'appareil. Pour rappel, les deux enregistreurs (CVR et FDR) avaient été envoyés au National Transportation Safety Board (NTSB) à Washington compte tenu de leur endommagement lié à un impact à très grande vitesse.



Le 737-800 de la filiale de China Eastern basée au Yunnan (L/N 5453, B-1791), s'était écrasé dans une région montagneuse près de Wuzhou, au sud de la Chine le 21 mars dernier, tuant les 132 personnes se trouvant à bord (123 passagers et 9 membres d'équipage). L'appareil était en phase de croisière à 29100 pieds et a perdu de l'altitude très brutalement, impactant le sol moins de trois minutes plus tard.



Selon le Wall Street Journal, les enquêteurs américains impliqués dans l'enquête en fournissant une aide technique aux autorités chinoises, se concentrent sur les actions d'un des pilotes, même s'il est aussi possible qu'une autre personne soit entrée par effraction dans le cockpit pour provoquer délibérément l'accident. Les données extraites du FDR indiqueraient que ce sont des actions sur les commandes qui ont précipité l'appareil vers le sol, privilégiant donc la thèse du meurtre (et non du suicide comme on le lit encore trop souvent autour de ce type d'accident).



Le résumé du rapport préliminaire de la CAAC diffusé en avril ne mentionnait que des éléments factuels ainsi que des données sur l'état de l'avion avant son départ. Les autorités chinoises ont même voulu faire taire toutes les rumeurs qui privilégiaient la thèse du suicide de l'un des pilotes quelques jours seulement après la catastrophe.



China Eastern avait quant à elle commencé à refaire voler sa flotte de 737-800, clouée au sol depuis l'accident, à partir de la mi-avril.