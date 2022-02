Les Émirats arabes unis vont acheter des jets d'entraînement chinois

On savait les relations entre les Émirats arabes unis et les USA quelque peu ternis ces derniers mois en rapport avec certaines relations commerciales avec la Chine. Le potentiel contrat de 23 milliards de dollars concernant les 50 F-35A destinés à la force aérienne des Émirats arabes unis (UAEAF) est désormais suspendu par Abu Dhabi et la récente annonce de l'agence de presse officielle émiratie WAM ne va pas arranger les choses.



Les Émirats arabes unis ont en effet décidé d'acquérir 12 avions d'entraînement à réaction de type L-15A à l'agence chinoise CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation), avec des options pour 36 autres exemplaires.



Tareq Abdul Raheem Al Hosan, le PDG de Tawazun a indiqué que les dernières étapes des négociations avec la partie chinoise étaient atteintes et qu'un un accord final sera bientôt conclu. Selon lui, cet accord s'inscrit dans la politique de diversification des sources d'armement et de modernisation continue des formations de l'UAEAF.



Le jet d'entraînement supersonique L-15A est produit par Hongdu Aviation Industry Corporation. Il dérive du JL-10 introduit en 2010. Il n'a été vendu qu'à la Zambie (6 exemplaires) même si l'Éthiopie s'est également montrée intéressée ses dernières semaines.



(Photo © Hongdu Aviation Industry Corporation)