Les Emirats arabes unis commandent douze Caracal à Airbus Helicopters

La visite du président Emmanuel Macron dans les Emirats arabes unis est plus que fructueuse. En plus de celui portant sur l'acquisition de 80 Rafale de Dassault, elle a provoqué l'officialisation d'un nouveau contrat avec Airbus Helicopters pour intégrer douze H225M Caracal à la flotte de l'armée émiratie.



Cet accord répond à l'objectif de la France et des Emirats arabes unis de disposer d'équipements de défense similaires afin de faciliter l'interopérabilité et la coopération opérationnelle des deux armées.



Dotés de capacités de ravitaillement en vol et d'aéro-cordage et de nombreux équipements et armements, les Caracal apporteront leurs capacités dans le domaine des missions de recherche et sauvetage à l'armée émiratie.



Les appareils seront tous produits et assemblés à Marignane, dans les installations de l'hélicoptériste. Le contrat viendra ainsi soutenir la chaîne de production, qui avait déjà profité d'une commande du ministère des Armées pour huit Caracal en avril.



