Les Embraer E195-E2 et E190-E2 sont certifiés au Canada

Embraer annonce que ses E195-E2 et E190-E2 ont reçu leur certification de type de la part de Transports Canada.



Les principales autorités mondiales (ANAC, FAA et EASA) avaient déjà certifié les appareils en 2018 et 2019.



Cette certification intervient alors que le premier E195-E2 de Porter Airlines doit être livré dans les prochains jours. La compagnie attend une cinquantaine d'appareils (et détient des options sur cinquante autres).



Cet appareil sera également le premier E195-E2 opéré en Amérique du Nord.



(Photo © Embraer)