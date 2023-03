Les deux premiers Boeing 787 hors service seront démantelés en Europe

EirTrade Aviation va assurer la gestion du désassemblage et la consignation des deux premiers Boeing 787-8 à être retirés du service commercial au monde.



L'identité de l'opérateur qui utilisait ces appareils n'a pas été dévoilée.



La société de gestion d'actifs aéronautiques irlandaise indique cependant que les appareils affichent aujourd'hui une moyenne d'âge de 10 ans et qu'ils ont donc été retirés du service avant d'effectuer leur grande visite de maintenance programmée des 12 ans, particulièrement coûteuse.



Leur démantèlement sera effectué dans un hangar à Prestwick, en Écosse, une installation ne lui appartenant pas. Le processus de démantèlement devrait durer environ trois mois, les pièces récupérées étant remises sur le marché dès la fin du premier trimestre. Les appareils seraient déjà parqués à Prestwick.



« Comme aucun 787 n'a été retiré du service commercial à ce jour, il n'y a presque pas de marché des pièces USM pour cette plateforme pour le moment. Nous entrons dans un domaine spécialisé et espérons devenir un leader du marché dans la fourniture de pièces USM pour la plateforme qui permettra de réduire le coût des événements de maintenance pour les propriétaires de 787 » a précisé Ken Fitzgibbon, le PDG d'EirTrade Aviation.



Il concède aussi que le désassemblage des premiers Dreamliner représente des défis, d'autant qu'il n'aura pas lieu sur son site de Knock, avec une problématique quant à la main-d'oeuvre, l'outillage et la logistique.



(Photo d'illustration © Le journal de l'Aviation - tous droits réservés)