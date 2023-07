Les compagnies aériennes américaines contribuent au projet X-66A de la NASA et Boeing

Boeing et la NASA ont indiqué qu'ils allaient collaborer avec les compagnies aériennes américaines sur le projet de démonstrateur de vol durable et d'avion de recherche X-66A.



Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et United Airlines partageront leur expertise dans les domaines de l'efficacité opérationnelle, de la maintenance, des caractéristiques en handling et de la compatibilité aéroportuaire avec les deux industriels. Elles évalueront notamment le design (le X-66A devant afficher une envergure de 44 mètres mais la configuration pouvant être adaptée à d'autres tailles et éventuellement nécessiter le recours à des bouts d'ailes pliables), les pilotes pourront tester sa maniabilité sur simulateur puis les équipes au sol participeront aux évaluations liées aux essais en vol à partir de 2028 et 2029.



Le X-66A doit permettre de tester la configuration TTBW (Transonic Truss-Braced Wing). La plateforme s'appuiera sur un MD-90 modifié par Boeing à Palmdale, en Californie. L'avionneur et la NASA espèrent que cette configuration, combinée aux progrès à venir dans les systèmes de propulsion, les matériaux et l'architecture des systèmes, permettra de réduire de 30 % la consommation d'un monocouloir par rapport à aujourd'hui.



Cette annonce a été faite dans le cadre du salon EAA AirVenture à Oshkosh.



(Image © Boeing)