Les commandes de Boeing redécollent enfin

Boeing a finalement atteint ses objectifs de livraison en 2023 avec un total de 528 avions commerciaux (y compris ceux à vocation militaire), dont 396 monocouloirs 737 et 73 gros-porteurs de la famille 787.



La famille 737 MAX a représenté un total de 387 livraisons. L'avionneur américain a également livré un total de 132 gros-porteurs, dont 26 777F et 18 767-300F.



Du côté de commandes, les résultats sont par contre bien plus optimistes pour l'avenir, avec 1456 nouveaux appareils contractualisés sur l'année (en brut), soit 1314 nouveaux avions en carnet en tenant compte des annulations et des conversions.



Les commandes nettes de Boeing ont ainsi fortement progressé en un an (774 en 2022), porté par la forte demande du transport aérien mondial. La famille 737 MAX a été vendue à 987 exemplaires l'année dernière. La famille Dreamliner a quant à elle enregistre des commandes pour 313 nouveaux appareils.



Enfin le programme 777X a repris de la vigueur avec 116 avions contractualisés en 2023, des appareils destinés à Emirates (106) et à Air India (10).



Le backlog de Boeing représente désormais 5626 avions commerciaux restant à livrer au 31 décembre, contre 5324 douze mois plus tôt.



Boeing présentera les résultats financiers détaillés de son quatrième trimestre 2023 le 31 janvier prochain.



(Photo © Boeing)