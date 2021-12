Les Boeing 777 motorisés en PW4000 vont pouvoir redécoller après modifications

La FAA a publié une directive de navigabilité avec une série de propositions concernant des modifications et des processus d'inspections pour remettre en service les Boeing 777 motorisés par le PW4000 de Pratt & Whitney.



Cent vingt-huit appareils avaient été cloués au sol dans le monde - 69 en service (dont 24 chez United) et 59 en stockage - à la suite de l'incident du Boeing 777-200 de United Airlines le 20 février dernier au décollage de Denver. Le réacteur numéro deux de l'appareil avait alors subi une défaillance non contenue en vol, avec la séparation de l'entrée d'air et du capot moteur suite à la rupture de plusieurs aubes.



Le régulateur américain propose ainsi de nouvelles inspections au niveau de la soufflante, l'ajout de protections au niveau du carter du moteur et des essais supplémentaires au niveau des dispositifs de protection incendie.



United Airlines entend d'ailleurs remettre en service des 777-200/777-200ER équipés de PW4000 au début de l'année prochaine.



