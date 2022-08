Les Boeing 777-200ER d'El Al reprennent durablement du service

El Al Israel Airlines a annoncé la reprise des opérations régulières de ses six Boeing 777-200ER, une flotte clouée au sol depuis juin 2020 avec la crise sanitaire.



Le transporteur israélien indique que les appareils seront principalement déployés cet été sur ses itinéraires les plus demandés, comme Paris, Bangkok, Phuket, Dubaï et Athènes. Ils peuvent accueillir jusqu'à 279 passagers, dont 6 en première classe, 35 en classe Affaires, 34 en classe Économie plus et 204 en classe économique.



La compagnie aérienne prévoit même de remettre à neuf le système de divertissement en vol (IFE) de ses 777 au cours du quatrième trimestre 2022.



La flotte de gros-porteurs d'El Al comprend également trois 787-8 et douze 787-9.



(Photo © El Al)