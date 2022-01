Les Boeing 737-800SF d'Aeronautical Engineers peuvent désormais être certifiés ETOPS 180

La société américaine Aeronautical Engineers (AEI) vient de décrocher l'approbation ETOPS 180 de la part de la Federal Aviation Administration (FAA) pour son programme de conversions B737-800SF.



« AEI continue de libérer des avantages supplémentaires pour les clients utilisant notre avion cargo B737-800SF », a déclaré Robert T. Convey, vice-président senior des ventes et du marketing d'AEI. « Avec l'approbation ETOPS 180, nos clients auront plus d'opportunités pour allonger leurs lignes et répondre ainsi aux besoins croissants du fret aérien mondial. »



La société de Floride spécialisée dans les STC de conversions P2F pour les 737-800, 737-400, 737-300, MD-80 et CRJ 200 a également indiqué qu'elle était la seule, pour l'instant, à avoir obtenu cette approbation pour le 737-800 cargo.



Les opérateurs de ses B737-800SF pourront donc désormais effectuer des liaisons ETOPS (Extended-range Twin engine aircraft Operations) avec des aéroports d'appui situés dans un cercle de trois heures de vol sur un moteur, un avantage en zone océanique ou très reculée.



AEI n'a pas précisé si cette approbation lui avait été demandée par un client spécifiquement, mais elle a indiqué que cela permettait l'ouverture de nouvelles lignes en Afrique du Nord et en Chine occidentale.



(Image © AEI)