Les autorités russes approuvent le moteur et les nouvelles ailes en composite du MC-21

A l'aube de la fin d'année, les autorités russes ont organisé une cérémonie pour présenter les documents approuvant le nouveau design du MC-21 d'Irkut, avec un moteur et des ailes en composites de conception et fabrication russe. Elle a été organisée en présence du ministre de l'Industrie et du commerce, Denis Manturov.



Le futur monocouloir a donc officiellement validé sa viabilité avec les moteurs PD-14 d'Aviadvigatel et les ailes d'AeroComposites, qui remplacent des équipements initialement fournis par des sociétés occidentales (notamment les moteur PW1400G de Pratt & Whitney). Cette transition était prévue de longue date, depuis l'entrée en vigueur des premières sanctions prises à l'encontre de la Russie lors que l'annexion de la Crimée en 2014, mais accélérée depuis que le pays a envahi l'Ukraine en février dernier.



« Nous concentrons d'importantes forces et ressources sur le programme MC-21 car ce nouvel avion deviendra le fleuron de la flotte russe pour les décennies à venir », commente Sergueï Chemezov, directeur général du conglomérat industriel Rostec. Il rappelle également que plus de 270 appareils doivent être livrés d'ici 2030, les compagnies russes ne pouvant plus compter que sur des appareils produits localement pour assurer leurs opérations puisqu'elles ne peuvent plus recevoir d'appareils occidentaux ni de pièces de rechange pour entretenir ceux qu'elles exploitaient déjà avant l'invasion.



Irkut « a la possibilité d'aller de l'avant et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lancer rapidement la production en série », a ajouté Alexander Neradko, directeur de Rosaviatsia, l'agence fédérale du transport aérien, en affirmant que l'appareil répondait aux normes russes et internationales.



Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une visite de l'institut aérohydrodynamique (TsAGI) et de Rostec à Oulianovsk, le ministre a reçu un compte-rendu des essais sur les MC-21 et SSJ-NEW mais s'est également vu présenter un prototype du caisson d'ailes composite pour le futur gros-porteur.



(Irkut et TsAGI ont annoncé début décembre avoir achevé les essais statiques sur le MC-21. Photo © Irkut)