Les autorités colombiennes finissent par approuver le rachat de Viva Air par Avianca

L'autorité colombienne de l'aviation civile, Aerocivil, a finalement approuvé la fusion entre Avianca et Viva Air. Cette décision intervient trois semaines après que Viva Air a suspendu ses opérations et alors qu'Aerocivil avait initialement refusé le rapprochement en novembre dernier, craignant qu'il ne nuise trop fortement à la concurrence. Elle a toutefois jugé que la disparition de Viva Air était plus dommageable au transport aérien colombien que la situation créée par une fusion avec la première compagnie du pays.



L'autorisation est assortie de plusieurs conditions, notamment celle de conserver le profil low-cost de Viva Air. Plusieurs créneaux devront également être cédés dans les aéroports les plus congestionnés, et les fréquences de la ligne entre Bogota et Buenos Aires devront être rétablies.



Aerocivil souhaite également que le tarif des billets soit plafonné sur les lignes où Avianca sera en situation de monopole, et que les droits des passagers affectés par la suspension des opérations de Viva Air soient garantis.



Viva Air avait suspendu ses opérations à la fin du mois de février en raison de sa situation financière. Avianca avait proposé un projet de fusion qui avait été rejeté par Aerocivil mais d'autres compagnies aériennes de la région avaient manifesté leur intérêt pour reprendre la compagnie et ses précieux slots, comme LATAM et Jetsmart.



(Photo © Viva Air)