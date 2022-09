Les ATR 42-600 d'Hokkaido Air System sont certifiés pour les approches LPV

Hokkaido Air System (HAC) a reçu le feu vert des autorités de l'aviation civile (JCAB) pour pouvoir effectuer des approches LPV (Localiser Performance with Vertical Guidance) avec sa flotte d'ATR. Quatre aéroports sont concernés pour le moment : Sapporo Okadama, Kushiro, Okushiri et Rishiri. Cette procédure d'approche de précision basée sur des informations GPS augmentées par des satellites géostationnaires permet d'atteindre des minimas allant jusqu'à 257 pieds (78 m) contre 390 pieds actuellement selon la compagnie japonaise. La procédure, plus précise que les approches par guidage ILS, a pour avantage de réduire les retards et les annulations du fait du mauvais temps et de la mauvaise visibilité. HAC exploite actuellement trois ATR 42-600 et envisage d'augmenter le nombre d'aéroports cibles en fonction de l'état de la couverture des satellites et ses autorisations réglementaires.