Les Airbus A330P2F d'EFW seront aussi convertis en Chine grâce à AMECO

La ligne de conversion chinoise de l'Airbus A330P2F est désormais officialisée. Elbe Flugzeugwerke (EFW) s'est rapproché de la société AMECO (Aircraft Maintenance & Engineering Corporation) pour collaborer sur le programme de conversion des Airbus A330 en avions tout cargo.



L'accord à été révélé à l'occasion du salon aéronautique de Zhuhai (Airshow China) le 8 novembre.



Le premier chantier de conversion A330P2F en Chine sera ainsi réalisé dans les installations d'AMECO à Chengdu (Sichuan) à partir de 2023.



Anciennement Ameco Beijing, la société MRO chinoise est une joint-venture formée par Air China (75%) et la compagnie allemande Lufthansa. Elle deviendra ainsi la première société tierce à travailler sur l'A330P2F d'EFW en Asie, et la deuxième au monde après Turkish Technic à Istanbul, conformément à l'annonce révélée au début du mois d'octobre.



La coentreprise de ST Engineering et Airbus indique que ce partenariat lui permettra de consolider ses positions en Chine et de répondre efficacement à la demande pour l'A330P2F, dont le carnet de commandes ne cesse de s'étoffer.



Lancé en 2012, le programme A330P2F s'accélère en effet depuis la livraison du premier exemplaire en 2017 . Vingt exemplaires sont désormais en service dans le monde.



Pour rappel, EFW détient le certificat de type supplémentaire (STC) de conversion des A330-200 et -300 et dirige l'ensemble du programme ainsi que les efforts de marketing et de vente.



(Photo © Elbe Flugzeugwerke)