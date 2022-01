Les Airbus A330 MRTT des Émirats arabes unis seront protégés par le système DIRCM israélien J-MUSIC

Le système d'autoprotection J-MUSIC (Multi-Spectral Infrared Countermeasure) d'Elbit Systems va monter à bord des Airbus A330 MRTT des Émirats arabes unis.



L'industriel israélien vient d'annoncer que sa filiale Elbit Systems Emirates avait remporté un contrat d'environ 53 millions de dollars pour équiper les avions de transport multirôle de la force aérienne des Émirats arabes unis (UAEAF) avec une configuration multi-tourelles du système d'autoprotection infrarouge J-MUSIC couplé avec un système d'alerte embarqué passif basé sur des détecteurs infrarouge (PAWS). Le contrat sera exécuté sur une période de cinq ans.



Pour rappel, les Émirats arabes unis dispose déjà de trois A330 MRTT opérationnels depuis 2013. Deux nouveaux A330 MRTT ont par ailleurs été officiellement commandés lors de la dernière édition du salon aéronautique de Dubaï en novembre dernier pour un montant de 580 millions de dollars, des appareils qui seront livrés au dernier au dernier standard d'Airbus DS à partir de 2024.



Elbit précise qu'avec ses systèmes DIRCM, les avions de transport et de ravitaillement de l'UAEAF disposeront ainsi d'un niveau élevé de protection et de redondance. Le système J-Music a accumulé plus de 350 000 heures de vol opérationnelles à ce jour et est déjà présent à bord de plus de 25 types d'avions. J-MUSIC est déjà présent sur un certain nombre d'A330 MRTT de par le monde.



Il a été spécialement conçu pour répondre à la menace des missiles antiaériens portatifs (MANPADS), en particulier après la tentative d'attentat survenu sur un Boeing 757-300 de la compagnie Arkia en 2002 à Mombasa (Kenya). Le système J-MUSIC d'Elbit est également disponible dans des configurations destinées à l'aviation commerciale (C-MUSIC) et aux hélicoptères (Mini-MUSIC).



(Photo © Elbit Systems)