Les Airbus A321neo sont désormais tous produits en configuration ACF

Le programme A321neo a récemment franchi un nouveau cap, tous les appareils sortants de ligne d'assemblage bénéficiant désormais de la configuration ACF (Airbus Cabin Flex).



Pour rappel, le premier exemplaire bénéficiant de cette configuration était sorti de ligne d'assemblage en janvier 2018, un appareil qui allait aussi servir d'avion d'essai pour la version A321LR.



La configuration ACF, jadis optionnelle, permet d'optimiser la cabine de l'A321neo grâce à la modification et au déplacement des différentes portes intermédiaires situées le long du fuselage.



Les traditionnelles portes 2 ont ainsi été supprimées, deux paires d'issues de secours de type III rajoutées au milieu de la cabine (une paire activée par défaut) et les portes 3 repoussées de quatre cadres vers l'arrière. Les portes 3 pourront quant à elle être désactivées suivant les besoins des opérateurs.



Cette configuration a permis à Airbus d'augmenter la capacité maximale de l'A321neo à 240 sièges, puis à 244 sièges grâce à une optimisation de l'arrière de la cabine (réaménagement des cuisines à l'arrière et adoption de monuments réduits comme les toilettes Smart-Lav).



Mais la configuration ACF permet aussi de bénéficier d'une longue cabine de classe affaires à l'avant grâce à la suppression des anciens monuments de cabine au niveau des anciennes portes 2, un gros avantage pour la version A321LR et bientôt A321XLR (premier avion en cours d'assemblage).



