Les aéroports français enregistrent un 3e trimestre plutôt encourageant

Le trafic s'est enfin amélioré au troisième trimestre pour les aéroports français. L'UAF (Union des aéroports français) souligne que plus de 35 millions de passagers sont passés par ses plateformes, contre 20 millions en 2020. Le trafic reste toutefois encore bien au-dessous de celui du troisième trimestre 2019, où 62 millions de passagers avaient été accueillis.



L'association constate que le mois d'août a été le meilleur des trois mois, avec une baisse de « seulement » 38,7% par rapport à août 2019, alors qu'elle dépasse les 45% pour juillet et septembre.



Elle souligne également que les aéroports régionaux ont connu une meilleure performance que les autres, avec une baisse de trafic de 19,8%. Ils ont été soutenus par la bonne performance des lignes transversales, qui ont quasiment retrouvé leur trafic de 2019. En face, les aéroports ultramarins, de proximité et les grands régionaux l'ont encore vu chuter de 40% et les aéroports parisiens, très exposés au trafic long-courrier, de 48,7%.



Sur les neuf premiers mois de l'année, les aéroports français ont accueilli 57,7 millions de passagers, soit 0,5% de plus qu'en 2020. Comme pour le bilan trimestriel, ce résultat reste très inférieur à 2019, où 163,2 millions de passagers avaient été accueillis (soit une baisse de 64,6%).



(Photo © Aéroport de Montpellier)