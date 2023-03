Les aéroports de Paris à 92% du trafic de 2019

La crise liée à la pandémie touche à sa fin pour le Groupe ADP. Le gestionnaire des aéroports de Paris a enregistré un trafic en hausse de 47,6% en février pour ses plateformes aéroportuaires parisiennes, avec 6,70 millions de passagers accueillis.



Le trafic des aéroports de Paris est ainsi revenu à 92% du trafic du mois de février 2019, un an avant le début de la pandémie.



Pour l'aéroport de Roissy CDG, le niveau de trafic atteint désormais 88,2% de celui de février 2019, à 4 ,48 millions de passagers, en augmentation de +52,8% en un an.

Pour Orly, le niveau de trafic dépasse celui de février 2019, avec 2,228 millions de passagers, en augmentation de +38,2% en un an.



Pour l'ensemble des aéroports gérés par Groupe ADP dans le monde (avec TAV Airports et GMR Airports notamment), le niveau de trafic est revenu à 96,7% de celui de février 2019, avec 22,02 millions de passagers (+47,6% sur un an).



Le Groupe ADP avait révisé à la baisse ses prévisions de trafic pour les prochaines années lors de la présentation de ses résultats annuels le 16 février dernier, tablant sur un retour du trafic compris à entre 87 % et 93% du niveau de 2019 pour 2023. Mais l'Asie-Pacifique devrait logiquement contribuer davantage dans les prochains mois, notamment avec l'ouverture de la Chine.



L'Asie-Pacifique n'a représenté que 4,7% du trafic en février, à 60,5% de son niveau de trafic par rapport à la même période en 2019.



(Photo © Groupe ADP)