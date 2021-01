Les aéroports chinois n'ont perdu qu'un tiers de leur trafic en 2020

Les aéroports chinois ont accueilli 420 millions de passagers en 2020, en baisse de 36,7%, a annoncé mardi l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC).



Après neuf premiers mois moroses, la reprise s'est accélérée au quatrième trimestre, le trafic passager des trois derniers mois de 2020 s'élevant à 84,2% de celui de la même période an plus tôt. En 2021, la CAAC table sur une reprise de 90% du trafic.



Le marché chinois est resté le deuxième plus important au monde en termes de trafic de passagers pour la 15e année consécutive.



Le fret aérien, pour sa part, s'est élevé à 6,77 millions de tonnes en baisse de 10,2%.