Les activités moteurs civils de MTU Aero Engines redémarrent au troisième trimestre

La motoriste allemand MTU a publié une légère augmentation de son chiffre d'affaires de l'ordre de 2% au troisième trimestre, à 1,004 milliard d'euros. Pour les neuf premiers mois de l'année, l'activité reste assez stable avec un chiffre d'affaires de 3 008 millions d'euros, contre 2 957 millions d'euros pour la même période l'année dernière.



Pour l'activité dédiée aux moteurs civils seule, le chiffre d'affaires reste cependant en baisse de 10% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'année dernière, à 765 millions d'euros contre 850 millions d'euros.



Du côté de la maintenance commerciale, le chiffre d'affaires a augmenté de 8 % à 2, 010 milliards d'euros sur les neufs premiers mois de l'année, avec 60% de l'activité imputable aux révisions des moteurs du coeur de métier de MTU Maintenance (V2500, CFM56, GE90, CF34....) et 40% attribués aux services sur le Geared Turbofan (GTF) de Pratt & Whitney.



Le chiffre d'affaires lié à l'activité de maintenance des moteurs commerciaux devrait croître de l'ordre de 15 à 20% au deuxième semestre.



Le carnet de commandes s'élevait à 20,7 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre (18,6 milliards d'euros à la fin 2020), avec une majorité de ces commandes concernant les moteurs V2500 et la famille PW1000G, en particulier le PW1100G-JM (famille A320neo).



MTU Aero Engines table toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 4,3 et 4,4 milliards d'euros en 2021, avec une marge d'EBIT de l'ordre de 10,5%.



(Photo © MTU)