Les actionnaires de KLM approuvent la nomination de Marjan Rintel comme CEO

A l'occasion de leur assemblée générale annuelle, les actionnaires de KLM ont approuvé la nomination de Marjan Rintel comme directrice générale de la compagnie. Elle prendra ses fonctions le 1er juillet pour un mandat de quatre ans.



Elle succèdera à Pieter Elbers, qui n'a pas été reconduit à son poste pour un troisième mandat. Il quittera la compagnie néerlandaise au plus tard le 1er juillet.



En parallèle, l'assemblée générale des actionnaires a approuvé la reconduction d'Erik Swelheim en tant que membre du directoire et directeur financier pour un troisième mandat d'une durée de deux ans.



Par ailleurs, Fleur Pellerin et Cees 't Hart ont été eux aussi reconduits comme membres du conseil de surveillance de KLM, pour quatre et deux ans respectivement.



(Photo © KLM)