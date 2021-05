Les actionnaires d'AerCap approuvent l'acquisition de GECAS

AerCap vient d'annoncer aujourd'hui que ses actionnaires avaient approuvé l'acquisition de GE Capital Aviation Services (GECAS) auprès du groupe américain General Electric. Cette décision a été rendue lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du loueur irlandais.



Le rapprochement entre les deux plus importants acteurs mondiaux du leasing aéronautique avait été annoncé au mois de mars, une opération valorisée à plus de 30 milliards de dollars. Le rachat de GECAS va permettre à AerCap de disposer d'un portefeuille de plus de 2000 avions commerciaux, soit près de trois fois le nombre d'appareils gérés par son concurrent le plus proche, à savoir Avolon.



AerCap rappelle que la transaction reste soumise à l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et à la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. La finalisation du rachat est prévue pour le quatrième trimestre.