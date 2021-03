Les A330F de CMA CGM Cargo sont financés par FG Aviation Ireland

FG Aviation Ireland, filiale à 100% d'Aircraft Finance Germany, a finalisé l'acquisition de quatre avions cargo Airbus A330-200F (MSN 1688, 1708, 1584, 1594) auprès de Qatar Airways Group pour le compte de CMA CGM Air Cargo, la nouvelle division cargo du géant français du transport maritime par porte-conteneurs CMA CGM.



La transaction s'est clôturée en deux phases. La première paire d'avions a été livrée début février et la deuxième paire a suivi fin février 2021.



Les quatre appareils seront exploités par Air Belgium pour le compte de CMA CGM Air Cargo, qui prévoit de débuter ses opérations le 8 mars entre Liège et Chicago.



Le deuxième appareil entrera en service le 16 mars et sera également affecté à la desserte des Etats-Unis.



(Photo © CMA CGM)