Les 737 MAX d'Ethiopian redécolleront le 1er février

Le Boeing 737 MAX reprendra finalement ses vols commerciaux chez Ethiopian Airlines le 1er février, près de 3 ans après l'accident mortel du vol ET302 qui avait fait 157 morts en mars 2019.



« La sécurité est la priorité absolue chez Ethiopian Airlines et elle guide chaque décision et toutes les actions que nous prenons », a justifié le patron du groupe Tewolde GebreMariam. « C'est conformément à ce principe directeur que nous remettons maintenant le 737 MAX en service non seulement après la recertification par la FAA, l'EASA, Transports Canada, la CAAC, l'ECAA et d'autres régulateurs, mais aussi après la remise en service de l'appareil par plus de 34 compagnies aériennes dans le monde ».



Ethiopian Airlines prévoit de déployer ses 737 remotorisés vers une vingtaine de destinations africaines et européennes. Sa flotte de 737 MAX 8 comprend actuellement quatre appareils en plus de 25 autres en commande.



Pour rappel, trois autres opérateurs possèdent le 737 MAX 8 en Afrique. Royal Air Maroc (RAM) a redéployé ses deux appareils en début juillet 2021. Le même mois, Mauritania Airlines a remis en service son unique 737 MAX 8.



Cependant, l'appareil ne semble plus figurer dans les plans de développement de Comair (partenaire franchisé de British Airways en Afrique du Sud), placée en redressement judiciaire. Le mois dernier, elle a retourné son premier 737 MAX (S/N 60432) réceptionné en février 2019. La low-cost sud-africaine négocie actuellement avec l'avionneur américain pour l'annulation de reste de sa commande de 2013 portant sur huit 737 MAX 8.



(Photo © Boeing)