Les 24 nouveaux Embraer 175 de SkyWest financés par la BNDES

La Banque brésilienne de développement (BNDES) a approuvé un financement pour l'exportation de 24 Embraer 175 destinés à la compagnie américaine SkyWest Airlines.



L'avionneur brésilien précise que les livraisons des appareils ont démarré en août et se poursuivront jusqu'en avril 2022. Le financement est supérieur à 500 millions de dollars et sera assuré par BNDES Exim Post-shipment, puis sera converti en reals brésiliens avant son versement final à l'avionneur. Une assurance-crédit couvrant les risques commerciaux, politiques et extraordinaires est incluse dans la transaction.



Pour rappel, SkyWest a passé deux commandes à Embraer depuis le début de l'année : une première au mois de mai pour 8 E175 qui voleront sous les couleurs d'Alaska Airlines et une seconde en août pour 16 appareils du même type qui seront utilisés pour les besoins exclusifs de Delta Air Lines. Tous ces appareils seront opérés par SkyWest dans le cadre de contrats d'achat de capacité (CPA).



Le montant catalogue des deux commandes atteint près de 1,2 milliard de dollars.



SkyWest est le plus important opérateur d'E175 au monde, avec près de 220 exemplaires opérant pour des compagnies aériennes en Amérique du Nord.