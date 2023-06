Leonardo: l'Azerbaïdjan prend du Spartan

L'Azerbaïdjan a signé un contrat avec l'industriel italien Leonardo le 8 juin pour acquérir des avions de transport C-27J Spartan.



Le nombre d'appareils n'a pas été communiqué, mais ils seront livrés dans la nouvelle configuration de l'appareil, à savoir le C-27J Spartan Next Generation (nouvelle avionique, ajout de winglets...) lancé il y a trois ans. Un total de quatre exemplaires pourraient figurer dans ce contrat.



Une délégation azerbaïdjanaise était en Italie pour la signature du contrat en présence de représentants des ministres de la Défense des deux pays. Cet accord fait partie du vaste programme de modernisation des forces armées azerbaïdjanaises, "qui se tournent de plus en plus vers les produits de l'industrie italienne" selon Leonardo.



La flotte d'avions militaires de transport de la force aérienne azerbaïdjanaise est composée aujourd'hui de deux vénérables Iliouchine Il-76.



(Photo © Leonardo)