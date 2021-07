Le V2500 d'IAE franchit la barre des 250 millions d'heures de vol en service

C'est une étape que peu de réacteurs civils ont franchie. Le moteur V2500 d'International Aero Engine (IAE) vient de dépasser les 250 millions d'heures de vol en service.



Comme le précise Pratt & Whitney, membre fondateur du consortium IAE qui regroupe aussi Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation et MTU Aero Engines depuis le désengagement de Rolls-Royce il y a dix ans, les réacteurs V2500 équipent actuellement plus de 3 000 appareils pour plus de 200 clients.



Le V2500 n'est plus produit pour des avions commerciaux en première monte, la dernière livraison remontant au dernier A321ceo de Wizz Air en 2019. Le réacteur reste cependant la motorisation du KC-390 d'Embraer et Pratt & Whitney rappelle que sa vie opérationnelle est très loin d'être terminée, le motoriste américain continuant à investir dans les services pour répondre aux besoins de ses clients. Il équipe même certains A320F récemment mis sur le marché (après conversion)



« Le moteur V2500 est dans la fleur de l'âge et nous nous engageons à soutenir nos clients tout au long de la reprise et à l'avenir » a déclaré Earl Exum, président d'International Aero Engines AG. Le bon exemple est JetBlue, important opérateur du V2500 avec 192 monocouloirs Airbus équipés, qui avait signé l'année dernière un important contrat de maintenance de type EngineWise avec Pratt & Whitney couvrant 230 moteurs jusqu'en 2033.



Pratt & Whitney et IAE rappellent d'ailleurs avoir amélioré leurs services pour le V2500, notamment avec des solutions LLP, des programmes concernant les pièces neuves et les réparables ou encore les échanges de moteurs. Le réacteur V2500 est soutenu par 18 centres de maintenance à travers le monde, dont des shops moteur appartenant directement aux membres d'IAE.



(Un A321 de JetBlue à New York/JFK. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)