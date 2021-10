Le turbopropulseur Catalyst de GE a décollé

Le moteur turboprop Catalyst (anciennement Advanced Turboprop ou ATP) de GE Aviation a effectué son premier vol le 30 septembre, propulsant un Beechcraft King Air utilisé comme banc d'essai volant.



Ce premier vol d'une durée de 1 heure et 40 minutes était mené depuis l'aéroport de Berlin. À ce jour, 16 moteurs d'essai ont accumulé plus de 2 600 heures de fonctionnement lors d'essais au sol et ont effectué quatre tests de certification.



GE Aviation Turboprop avait également livré un premier moteur bon pour le vol à Textron Aviation il y a quelques semaines afin d'équiper son monomoteur Beechcraft Denali, alors que son premier vol est toujours programmé pour la fin de l'année.



Pour rappel, le Catalyst a été entièrement conçu et fabriqué en Europe en réunissant le savoir-faire de GE Aviation en République tchèque, Avio Aero en Italie et en Pologne, GE Aviation Advanced Technology en Allemagne et GE Engineering Design Center en Pologne. Ce moteur, qui occupe une gamme de puissance comprise entre 850 à 1 600 chevaux, dispose d'un régulateur numérique à pleine autorité (FADEC).



Défini comme le premier turbopropulseur entièrement nouveau à entrer sur le marché de l'aviation d'affaires et générale depuis plus de 50 ans, il promet une consommation de carburant jusqu'à 20% inférieure et une puissance de croisière 10% supérieure à celle de ses concurrents.



GE rappelle que le Catalyst est ITAR-free, souhaitant évidemment le pousser sur une plateforme militaire européenne en cours de gestation, en concurrence avec l'Ardiden 3TP de Safran.



(Photo © GE Aviation Turboprop)