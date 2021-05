Le trafic meilleur en mars qu'en février

Le trafic mondial du mois de mars reste en baisse de 67,2% par rapport à mars 2019 mais témoigne d'une amélioration par rapport à février, où il était en chute de 74,9%.



Comme les mois précédent, cette amélioration est due à la reprise sur les marchés intérieurs, effective partout sauf en Inde et au Brésil, constate l'IATA. Le trafic domestique est en effet en baisse de « seulement » 32,3% par rapport à mars 2019, alors que le trafic international reste bloqué à -87,8%.



La Chine et les Etats-Unis représentent actuellement 55% du trafic domestique mondial. Le trafic aux Etats-Unis, premier marché intérieur avant la crise, est en progression constante depuis l'automne, progression qui pourrait accélérer proportionnellement à la vitesse de déploiement de la vaccination dans le pays.



En Chine, le trafic intérieur a retrouvé ses niveaux du quatrième trimestre - et de 2019 - après s'être fortement infléchi en janvier et février après la demande du gouvernement d'éviter les voyages pour la fête du printemps.