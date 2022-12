Le trafic européen ne retrouvera son niveau de 2019 qu'en 2025 selon l'ACI Europe

L'ACI Europe se montre un petit peu moins optimiste qu'au printemps. L'association estime en effet que le trafic en 2023 sera encore inférieur de 9 % à 2019 (soit un manque de 220 millions de passagers) et qu'un retour au niveau pré-crise n'est plus à attendre que pour 2025 et non 2024 (où le trafic sera encore à -2 %).



« Cela reflète un ensemble de paramètres déterminants comportant plus de points négatifs que positifs - ainsi que d'importants risques de baisse », explique Olivier Jankovec, directeur général de l'ACI Europe.



La résilience du transport aérien européen est en effet mise en danger par les tensions géopolitiques persistantes, notamment le conflit en Ukraine, l'inflation qui va fortement peser sur la demande avec la hausse du prix des billets (+30,9 % en octobre 2022 par rapport à octobre 2021 selon CAPA), une hausse des coûts réglementaires et une gestion stricte des capacités par les compagnies traditionnelles.



L'ACI Europe estime que les aéroports très orientés tourisme devraient très bien s'en sortir dans les prochains mois mais que beaucoup d'autres seront bien plus en difficulté.



Les nouvelles prévisions tablent par ailleurs sur un ralentissement de la croissance entre 2025 et 2027, à un taux de 3,4 % au lieu des 6,7 % que l'ACI prévoyait en mai.



(Photo © Vienna Airport)